POL-OH: Unfallmeldung

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Ludwigsau - Am Donnerstag (06.08.), gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer aus Rotenburg mit seinem Rennrad die Straße "Neustadt" in Ersrode aus Beenhausen kommend Orts einwärts ein Gefälle herunter. Er kam, laut Aussagen von Zeugen, mehrfach ins Schlingern und kam ohne Fremdverschulden zu Fall. Er erlitt, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

