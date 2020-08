Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Lautertal (ots)

Am 04. August gegen 13:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Grand Vitara die Landesstraße von Dirlammen nach Hörgenau und wollte nach links auf einen asphaltierten Feldweg einbiegen. Dabei übersah er einen 51-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner Harley-Davidson die Landesstraße in Richtung Lauterbach befuhr. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr anhalten und prallte gegen die hintere rechte Fahrzeugtür, sowie den hinteren rechten Kotflügel von dem Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Harley und stürzte. Die Harley rutschte über die Fahrbahn und stieß gegen die Fahrertür von dem BMW eines 35-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Landesstraße in Richtung Hörgenau befuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Marburg geflogen. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von 30.000 EUR.

