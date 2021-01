Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 31.12.20, 11:30 - 12:30 Uhr. Ort: Zweibrücken-Mörsbach, In der Gasse 46. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein grauer Opel Vivaro mit HE-Kennzeichen beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Anwesen abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pizw

