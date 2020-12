POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten PKW-Insassen

Polizeidirektion Pirmasens

Am Mittwoch, den 30.12.2020 um 12:09 Uhr, ereignete sich auf der L490 an der Einmündung zur L495 bei Lug ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 37-jährige Unfallverursacher aus Hauenstein war mit seinem BMW auf der L490 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Hauenstein unterwegs. Als dieser an der Einmündung zur L495 nach links in Richtung Lug abbiegen wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Ford einer 33-jährigen Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin, ihr 33 Jahre alter Beifahrer, sowie der 3-jährige Sohn leicht verletzt ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. Die verunfallten Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. /pidn

