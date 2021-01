Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 2 Fahrzeugführer über der Promillegrenze

Bruchweiler-BärenbachBruchweiler-Bärenbach (ots)

In der Silvesternacht von Donnerstag, den 31.12.20, auf Freitag, den 1. Januar 2021, wurden in Bruchweiler-Bärenbach zwei Fahrzeugführer mit zu viel Promille am Steuer festgestellt. Gegen 01:30 Uhr wurde ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Dahn mit 0,66 Promille einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am frühen Morgen, gegen 03:22 Uhr, wurde dann ein 19-jähriger Mazda Fahrer mit 0,86 Promille in der Hauptstraße in Bruchweiler gestoppt. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, der jeweilige Fahrzeugschlüssel wurde bis zur Wiedererlangung der Nüchternheit einbehalten. Auf beide Fahrer kommt nun ein nicht unempfindliches Bußgeldverfahren mit Fahrverbot zu. /pidn

Rückfragen bitte an:

Bei Rückfragen sind diese an die Polizeiinspektion Dahn unter der

Tel. 06391-9160 bzw. pidahn@polizei.rlp.de zu richten.



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell