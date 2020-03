Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - 2 Tatverdächtige noch flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (14. März 2020) konnte die Polizei in Hilden dank aufmerksamer Zeugen einen Mann des Diebstahls überführen und festnehmen. Er hatte, in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Personen, versucht, einen Laptop aus einem Elektrofachmarkt zu stehlen.

Gegen 17:15 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei Männer und eine Frau das Geschäft am Warrington-Platz betraten und sich dann trennten: Einer der Männer, mit einer auffälligen Frauenhandtasche der Marke Versace, verbarg sich hinter einer Säule, während die anderen beiden sich zu der Laptop-Abteilung begaben und dort nach einem hochwertigen Laptop griffen. Diesen übergaben sie dem Mann mit der Handtasche, welcher den Laptop in der Tasche verbarg. Der Mann ging mit dem Laptop in der Tasche ohne zu zahlen an der Kasse vorbei, woraufhin die Zeugen ihn ansprachen und die Polizei informierten.

Der Laptop, welcher einen Wert von knapp 1.500 Euro hat, wurde an das Geschäft zurückgegeben. Weiteres Diebesgut konnte bei dem Mann, bei dem es sich um einen bereits polizeibekannten 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte, nicht festgestellt werden. Er wurde der Wache zugeführt und vorläufig festgenommen.

Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten in unbekannte Richtung fliehen. Mittels folgender Personenbeschreibung sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Flüchtenden geben kann:

Person 1:

- weiblich - circa 28 bis 30 Jahre alt - etwa 1,62 Meter groß - trug braune Haare zum Dutt gebunden - trug ein blaues Kleid, eine schwarze Jacke und hatte eine beige Handtasche

Person 2:

- männlich - circa 30 bis 33 Jahre alt - etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß - hatte braune kurze Haare, an den Seiten kurz rasiert - trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell