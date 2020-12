Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Burger King

Am 19.12.2020, gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände beim Burger King an der B9 in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige PKW-Fahrer wendet mit seinem PKW auf dem dortigen Parkplatzgelände und stößt dabei mit seinem Heck gegen den ordnungsgemäß geparkten LKW des Geschädigten. Anschließend steigt der Fahrer des PKW aus seinem Fahrzeug aus, begutachtet seinen PKW und entfernt sich danach von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Schaden am LKW beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Unfallhergang kann durch eine unabhängige Zeugin beobachtet werden, welche daraufhin die Polizei verständigt. Weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben, mögen sich mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

