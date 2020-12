POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in der Von-Steuben-Straße, Worms

Polizeidirektion Worms

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in der Von-Steuben-Straße, Worms

Worms

Am Freitagnachmittag, gegen 18 Uhr, befährt ein Mercedes die Von-Steuben-Straße aus Richtung Kreisverkehr Dr. Carl- Sonnen-Schein-Straße kommend in Richtung Eckenbertstraße. Im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels nach einem Überholvorgang touchierte das Fahrzeug den dortigen Bordstein, gerät ins Schlingern und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Stein, infolgedessen wird das Fahrzeug in die Luft geschleudert und überschlägt sich. Der Fahrer des Mercedes verließ eigenständig das Fahrzeug. Aufgrund von Verletzungen im Kopfbereich wurde der Fahrer durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das entsprechende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Eine Fremdeinwirkung konnte vor Ort auf Grund mehrerer Zeugenaussagen nicht festgestellt und somit ausgeschlossen werden.

