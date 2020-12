Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aktuelle Warnung: Betrüger am Telefon

WormsWorms (ots)

Heute, ab 10:00 Uhr klingeln die Telefone bei älteren Wormserinnen und Wormsern. Mittels Enkeltrick und als falsche Polizeibeamte versuchen Unbekannte bei bislang vier Geschädigten ihr Glück. Betrüger suchen sich gern Personengruppen aus, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks reinfallen - wie zum Beispiel ältere Menschen. Dabei spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind. Von international agierenden Tätergruppierungen werden sogenannte "Callcenter" für verschiedene Betrugsdelikte betrieben, um insbesondere ältere Menschen zu Geldtransfers zu bewegen. In einem Fall wird dem 68-jährigen Opfer eine finanzielle Not vorgegaukelt, bei dem die Tochter in Mannheim wegen eines Immobilienkaufs beim Notar säße. Die Zusage eines vierstelligen Betrags hatten die Täter bereits. Doch als daraufhin ein höherer Betrag gefordert wird, entstehen bei dem Opfer Zweifel und der Schwindel fliegt auf. Ein Vermögensschaden ist in keinem der bekannt gewordenen Fälle entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell