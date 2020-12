Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am 16.12.2020, gegen 14:20 Uhr, kam es in Worms, in der Von-Steuben-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 47-jähriger Wormser befuhr den Fahrweg in Richtung Von-Steuben-Straße, eine 41-jährige Osthofenerin befuhr die Von-Steuben-Str. in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links in den Fahrweg in Richtung Worms-Herrnsheim einbiegen. Der 47-jährige kam von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit der entgegenkommenden Osthofenerin. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-jährige Wormser stark alkoholisiert ist. Ein Atem-Alkohol-Test ergab knapp 3 Promille. Weiterhin wurde er bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste zur Versorgung in Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

