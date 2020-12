Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Airbags lösen bei Kollision mit Gullydeckel aus

WormsWorms (ots)

Bei der Kollision mit einem Gullydeckel auf der Mainzer Straße ist gestern ein Fahrzeug beschädigt worden. Der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters ist auf der B9 in Richtung Mainz unterwegs, als er gegen 22:30 Uhr auf Höhe der Kreuzung In der Hollerhecke einen auf seiner Fahrspur liegenden gusseisernen Schachtdeckel rammt. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Deckel 20 Meter weit geschleudert und die Airbags im Fahrzeug lösen aus. Das beschädigte Fahrzeug wird abgeschleppt und er Gullydeckel auf den mittig der doppelten Fahrspur gelegenen Kanalschacht zurückgelegt. Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sind aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

