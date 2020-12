Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Hamm am Rhein - Schläge durch Maskenverweigerer

Hamm am RheinHamm am Rhein (ots)

Gestern, gegen 18:00 Uhr kommt es an einer Bushaltestelle in Hamm am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. In einem Linienbus hat ein 36-jähriger Fahrgast die MNS-Maske abgelegt und begonnen zu essen, weswegen er durch zwei Fahrgäste und den Busfahrer angesprochen und gebeten wird, die Maske zu tragen. An der nächsten Haltestelle steigt der 36-Jährige aus und schlägt auf einen 18-jährigen Fahrgast ein, der ihn zuvor bezüglich der abgelegten Maske angesprochen hat. Es kommt zu einem Gerangel, in dessen Anschluss sich der Maskenverweigerer entfernt. Verletzt wird der 18-Jährige nicht.

