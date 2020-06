Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Scheune

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz - (AW) - Am frühen Samstagmorgen (06.06.2020) gegen 2:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in Herzebrock - Clarholz. Bei Eintreffen der Kräfte konnte der Brand einer Scheune eines Bauernhofs an der Straße Beckerwiese in Herzebrock - Clarholz festgestellt werden. Die Feuerwehr begann zeitgleich mit den Löscharbeiten. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet, da sich die Scheune nicht unmittelbar am Wohnhaus des Hofes befand. Auch ein Übergreifen der Flammen auf eine 50 Meter entfernte Biogas - Anlage konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine Überhitzung der Anlage wurde durch umfangreiche Kühlungsmaßnahmen verhindert. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

