Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Touristische Zwecke frei erfunden - Verwandte in Deutschland besorgen Fälschung über Schlepper aus Gambia

Rosenheim / A93 (ots)

Beinahe jeden zweiten Tag bekommt es die Rosenheimer Bundespolizei im Durchschnitt mit einem "Urkundendelikt" zu tun. Immer wieder versuchen vor allem Migranten, mit falschen oder gefälschten Papieren in die Bundesrepublik einzureisen. So auch am Dienstag (5. November), als Bundespolizisten einen pakistanischen Staatsangehörigen bei den Grenzkontrollen auf der A93 wegen des Verdachts der Urkundenfälschung festgenommen haben.

Sowohl ein Einreisestempel im Pass des Pakistaners, der mit einem italienischen Fernreisebus unterwegs war, als auch sein italienisches Touristenvisum konnten die Beamten als Fälschungen entlarven. Die Ermittlungen gestalten sich aufwändig: Fest steht, dass der 24-Jährige kein Interesse an einem touristischen Aufenthalt in Italien hatte. Das falsche italienische Visum hat er offenbar von Verwandten aus Deutschland bekommen. Diese wiederum besorgten die Fälschung nach ersten Erkenntnissen über einen Schlepper in Gambia. Der gefälschte Einreisestempel im Reisepass wurde hingegen wohl in Spanien angebracht. Nachdem der Mann angezeigt worden war, wurde er zurückgewiesen und der österreichischen Polizei überstellt.

Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



