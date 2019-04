Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gestohlener Audi wieder da

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Gestohlener Audi aufgefunden

Wie berichtet (siehe beigefügte Ursprungsmeldung) wurde am 29.03. in der Uferstraße ein Audi A4 entwendet. Der Pkw wurde mittlerweile aufgefunden. Im Verdacht steht ein 27-Jähriger, der von der Polizei Oberndorf (PP Tuttlingen) festgenommen wurde. Dem Mann werden zudem zwei Pkw-Aufbrüche in Schwäbisch Gmünd angelastet. Er steht im Verdacht, am 4.3. auf dem Parkplatz der Schwerzerhalle die Scheibe eines Mercedes eingeschlagen und danach eine Geldbörse entwendet zu haben. Am 5.3. soll er auf gleiche Art in einen Pkw in der Mörickestraße eingedrungen sein, um eine Handtasche zu entwenden.

Ursprungsmeldung des PP Aalen vom 29.03.19 / 13.57 Uhr

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Pkw - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag wurde zwischen 6.30 Uhr und 10.15 Uhr ein grauer Pkw Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen AA-ST 1579 entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt verschlossen in der Uferstraße abgestellt. Der Wert des 12 Jahre alten Fahrzeuges wird auf ca. 7500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

PM vom Polizeipräsidium Tuttlingen (Oberndorf am Neckar) Polizei nimmt mutmaßlichen Autoaufbrecher fest

Am Montagmorgen, gegen 2 Uhr, haben Streifenbeamte der Polizei Oberndorf einen 27-jährigen Mann nach einer Fahrzeug-Kontrolle an der Autobahnausfahrt Oberndorf auf der A81 festgenommen. Der Mann steht im Verdacht mehrere Autos in Rottweil sowie in Tuttlingen aufgebrochen,- und einen Tankbetrug an der Tankstelle Neckarburg begangen zu haben. Der 27 - Jährige war bei der Kontrolle mit einem Audi A4 unterwegs, welchen er wohl am 29. März in Schwäbisch Gmünd gestohlen hat. Gegen den Mann wurde am Montag beim Amtsgericht Schwäbisch Gmünd ein Haftbefehl erlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell