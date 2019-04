Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, zerkratzter Pkw, Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Auffahrunfall

Zwei verletzte Pkw-Insassen und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 32-Jähriger im Mühlweg auf einen verkehrsbedingt anhaltenden Pkw auf. Bei dem Aufprall wurden der Fahrer des Pkw und sein im Fahrzeug sitzender Sohn verletzt; beide wurden zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Abtsgmünd: Diebstahl aus Opferstock

Am Dienstag bemerkte eine Kirchenpflegerin, dass zwischen Mittwoch, 20.3. und Sonntag, 31.3. aus dem Patriziusopferstock in der Amtsgasse Spendengeld entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966615.

Aalen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1080 zwischen Brastelburg und Aalen erfasste eine 51-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw Audi ein die Fahrbahn querendes Reh. Beim dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro; das Tier verschwand im angrenzenden Wald.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmittag, 13 Uhr verursachte, als er einen Pkw Seat zerkratzte, der auf einem Parkplatz am Sebastiansgraben abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Straßenlaterne beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr entstand, als ein 64-Jähriger mit seinem Pkw VW beim Ausparken eine in der Hauptstraße aufgestellte Straßenlaterne beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 7000 Euro Sachschaden

Am Kreisverkehr Pfitzerstraße missachtete eine 23-Jährige am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden Pkw. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr eine 34-Jährige am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr mit ihrem Pkw BMW von einem Grundstück kommend, auf die Glaserhauer Straße ein. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw Ford einer 53-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

