Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Offstein - Unfall mit 2,24 Promille

WormsWorms (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um 0:20 Uhr rammt in Offstein ein 26-jähriger Autofahrer im Vorbeifahren einen geparkten PKW. Durch das Geräusch werden Zeugen, unter anderem auch die Halterin des in der Straße Am Hasenlauf geparkten PKW, aufmerksam und eilen zur Unfallstelle. Der Unfallverursacher hat sein Fahrzeug angehalten und steigt aus. Hier wird durch die Zeugen eine deutliche Alkoholisierung des 26-Jährigen bemerkt. Die hinzugezogene Polizeistreife stellt 2,24 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Der Führerschein wird daraufhin direkt einbehalten und eine Blutprobe entnommen. An beiden PKW ist die vordere linke Achse gebrochen. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

