Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Eisdiele

OsthofenOsthofen (ots)

Am späten Abend des 12.12.2020, gegen 22:30 Uhr, kam es in Osthofen in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein italienisches Restaurant. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster zum Bahnsteig hin in den Gastraum ein, verwüsteten diesen und entwendeten die Kasse. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden (Tel.: 06241/852-0).

