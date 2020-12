Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand von Lebensbäumen in der Wormser Innenstadt

Worms Innenstadt, Erenburger StraßeWorms Innenstadt, Erenburger Straße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Erenburger Straße in Worms aus bisher ungeklärter Ursache gegen 02:00 Uhr zu einem Brand von mehreren Lebensbäumen. Da das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen, wurden die Anwohner vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

