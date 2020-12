Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Personenkontrolle am Synagogengarten

WormsWorms (ots)

Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sowie eine 16-Jährige sind gestern durch die Fahrradstreife der Polizei Worms in der Sporergasse kontrolliert worden. An der Sitzgruppe am Synagogengarten ist man gerade im Begriff den Konsum eines Joints vorzubereiten. Bei der Durchsuchung kann in der Kleidung eines 19-Jährigen eine Marihuana-Dolde aufgefunden werden und sichergestellt werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Nachdem die Gruppe den herumliegenden Müll eingesammelt und entsorgt hat, wird ihnen ein Platzverweis ausgesprochen.

