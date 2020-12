Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei kontrolliert in Fahrradstraße

WormsWorms (ots)

Gestern, ab 13:30 Uhr hat die Polizei Worms Verkehrskontrollen in der Speyerer Straße durchgeführt. Im Abschnitt zwischen der Schönauer Straße und der Gutleutstraße trat am 04.05.2020 die erste Fahrradstraße in Worms in Kraft. Bei einer Fahrradstraße wird die ganze Fahrbahn zum Radweg. Radfahrende haben hier Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. In Fahrradstraßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Darüber hinaus ist Anlieger- und Linienbusverkehr in der Fahrradstraße zugelassen. Viele der Autofahrer nutzen die Fahrradstraße dennoch weiter wie bisher als Durchgangsstraße, ohne Anlieger zu sein. In den knapp 2 ½ Stunden andauernden Kontrolle werden insgesamt 135 Verstöße gezählt. 113 davon wegen nicht berechtigter Nutzung dieses Streckenabschnitts mit einem Kraftfahrzeug. In den anderen Fällen werden unter anderem Gurt und Handyverstöße geahndet. Anwohner dieses Teilstücks der Speyerer Straße äußern sich durchweg positiv zur Kontrolle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell