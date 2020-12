Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rentnerin verstirbt bei Wohnungsbrand

Bild-Infos

Download

WormsWorms (ots)

Am heutigen Morgen kommt es zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Binger Straße, bei dem eine Frau verstirbt. Gegen 05:30 Uhr schlägt der Rauchmelder in der Wohnung an, wodurch Bewohner des Hauses aufmerksam werden und die Feuerwehr alarmieren.

Nach ersten Ermittlungen ist der Brand im Wohnzimmer, im Bereich der Couch, aus noch bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die 89-jährige alleinige Bewohnerin wird leblos in der verrauchten Wohnung auf dem Küchenboden aufgefunden und aus dem Haus gebracht. Sie verstirbt hier nach erfolglosen Reanimationsversuchen. Zur Ermittlung der Brandursache wird ein Gutachter hinzugezogen.

Die Binger Straße ist für die Dauer des Einsatzes der Rettungskräfte für etwa eine Stunde gesperrt.

Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell