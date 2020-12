Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polo kommt von der Straße ab und landet in den Weinbergen

WormsWorms (ots)

Der 45-jährige befährt mit seinem VW Polo am Abend die B 271 von Flörsheim-Dalsheim nach Ober-Flörsheim. In einer Linkskurve, etwa 300 Meter nach der Ortsausfahrt, kommt er bei nasser Fahrbahn und Nebel ins Schleudern und wird nach links in die dortigen Weinberge geschleudert. Hierbei beschädigt er nach ersten Zählungen 46 Weinreben und diverse Pfosten.

Der Fahrzeugführer trägt bei dem Unfall leichte Verletzungen seiner linken Hand davon. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrtauglich und wird auf Veranlassung des Halters vermutlich am folgenden Tag abgeschleppt.

Einer der beiden geschädigten Winzer konnte am Abend noch kontaktiert werden.

