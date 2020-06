Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Zeugen gesucht! - Mehrere Pkw beschädigt

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Zeugen gesucht! - Mehrere Pkw beschädigt

Samstag, 20. Juni 2020, bis 5 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Sachbeschädigungen an diversen Pkw in der Nacht zu Samstag machen können. In den frühen Morgenstunden stellten Beamte der Polizeiinspektion Mitte an sechs Pkw, die auf der Ritterstraße geparkt waren, Beschädigungen an den Fahrzeugseiten fest. Bislang Unbekannte hatten offensichtlich die Fahrzeuge zerkratzt und waren im Anschluss geflüchtet.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell