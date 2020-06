Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in der Altstadt - Tatverdächtige drohen mit Messer - Zwei Männer festgenommen - Tatbeute und Betäubungsmittel aufgefunden

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Juni 2020, 3.30 Uhr

Nach einem Raub in der Nacht zu Samstag konnten Beamte der Düsseldorfer Polizei zwei Männer festnehmen. Sie hatten gemeinsam, teilweise unter Vorhalt eines Messers, ihre Opfer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Gegen 3.30 Uhr saßen eine 19-Jährige und ein 26 Jahre alter Mann auf einer Mauer auf dem Marktplatz. Plötzlich traten zwei Unbekannte an sie heran. Einer der Männer hielt ein Messer in der Hand, wobei beide Tatverdächtigen die Frau und den Mann aufforderten, Bargeld auszuhändigen. Nachdem der 26-Jährige seine Geldbörse übergeben hatte, konnte die 19-Jährige flüchten und Beamte der Bereitschaftspolizei informieren. Die Polizisten eilten heran und konnten beide Tatverdächtigen (24 und 26 Jahre alte Deutsche) festnehmen. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Beamten das Messer, die Geldbörse des Opfers sowie Betäubungsmittel. Auch bei dem 26 Jahre alten Mann kam Betäubungsmittel zum Vorschein. Sie wurden zur Wache gebracht und vorläufig festgenommen. Das Duo ist bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

