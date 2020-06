Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 46 - Wuppertal - Zwei Männer bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Juni 2020, 13.32 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A 46 bei Wuppertal wurden zwei Männer zum Teil schwer verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 27-jähriger Mann aus Baesweiler mit seinem Audi die A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. In Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Barmen musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein 78 Jahre alter Mann aus Wuppertal, der mit seinem Peugeot in derselben Richtung unterwegs war, erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. Aufgrund des Aufpralls verletzte sich der Senior so schwer, dass er zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden musste. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

