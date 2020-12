Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Katalysatoren entwendet

Wie gestern bekannt wird, waren Katalysatoren im Visier Krimineller. Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Hafenstraße haben sich Unbekannte an abgestellten PKW zu schaffen gemacht und an insgesamt vier Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut. Es ist anzunehmen, dass sich die Täter im Zeitraum vom Montagabend bis Mittwochmittag auf das Gelände begeben und Fahrzeuge mittels Wagenheber hochgebockt haben. Unter den PKW wurden dann die Katalysatoren aus der Abgasanlage herausgeschnitten. Ebenso sind vier weitere, bereits ausgebaute Katalysatoren entwendet worden, die in einem Container gelagert waren. Ziel der Diebe dürfte das teure Edelmetall im Abgasreiniger gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

