Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Weißer Caddy gestohlen - später wieder aufgefunden

BorgentreichBorgentreich (ots)

Vor einer Stallung an der Straße Hohenfelder Linde in Borgentreich-Bühne hatte ein Landwirt am Samstag, 31.10.2020, seinen weißen VW Caddy abgestellt. Gegen 06.50 Uhr bemerkte er, dass der PKW soeben entwendet wurde. Am Abend tauchte der Wagen dann in Manrode an der Blumenstraße auf. Er war dort im Laufe des Tages an der Straße auf einem Parkstreifen abgestellt worden. Anhand des Kilometerstandes wurde der Caddy nur eine kurze Strecke gefahren. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, fragt, ob jemand den Diebstahl oder das Abstellen des weißen Caddy beobachtet hat und Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell