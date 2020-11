Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: PKW durch Tritte beschädigt

BorgentreichBorgentreich (ots)

Ein Zeuge wurde am Samstag, 31.10.2020, gegen 01.00 Uhr, durch entsprechende Geräusche darauf aufmerksam, dass gegen einen an der Rischstraße in Borgentreich parkten blauen BMW getreten wurden. Als der Zeuge nachschaute, stellte er entsprechende Beschädigungen an dem Wagen fest und informierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641-78800, bittet um Hinweise von Zeugen: "Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag Beobachtungen gemacht, die mit dieser Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten?" /Te.

