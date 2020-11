Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - mutmaßlicher Fahrer unter Alkoholeinwirkung

BrakelBrakel (ots)

Ein auf der Seite liegendes Auto im Straßengraben wurde der Polizei am Samstag, 31.10.2020, gegen 23.15 Uhr, gemeldet. Der rote VW Polo war offensichtlich auf der Kreisstraße kurz vor Brakel aus Richtung Modexen kommend ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer bereits zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Kurz darauf erschien der 26-jähirge Fahrzeugeigentümer aus Brakel in Begleitung von Angehörigen an der Unfallstelle. Zur Fahrereigenschaft machte er keine Angaben. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand und Verletzungen aufwies, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dies konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Zur Überprüfung der Fahrereigenschaft wurde der PKW, der von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste, sichergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 7.500 Euro angegeben. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell