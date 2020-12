Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall in der Speyerer Straße in Worms mit einer leicht verletzten Person

Bild-Infos

Download

WormsWorms (ots)

Am Freitag Nachmittag befährt ein Peugeot gegen 14:20 Uhr die Speyerer Straße aus Fahrtrichtung Worms-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Horchheimer Straße. Ein Dacia befährt die Speyerer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Einmündung Speyerer Str./Kirschgartenweg biegt der Dacia nach links in den Kirschgartenweg ab und missachtet den Vorrang des geradeaus weiter fahrenden Peugeot. Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung zeigt für beide Verkehrsteilnehmer "grün". Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Peugeot wird leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es entsteht Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Während der Unfallaufnahme muss die Straße für ca. eine Stunde gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel wird die Straße von einem Straßenreinigungsdienst gesäubert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell