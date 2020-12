POL-PDKL: Zwei parkende Omnibusse aufgebrochen

Polizeidirektion Kaiserslautern

Was die Langfinger in den aufgebrochenen Omnibussen in der Nacht zum Donnerstag finden wollten, bleibt zunächst ein Rätsel. Am Morgen wurden an den Fahrzeugen Aufbruchspuren entdeckt. An einem der beiden auf einem Platz in Höhe des Steinbruches abgestellten Bus war die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Vermutlich wurde hierzu ein Nothammer benutzt, den sie aus dem anderen Bus geholt hatten. Hinweise über Personen oder Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit der Sache stehen, können die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichen. |pilek-AH

