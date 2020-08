Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verletzte nach Verkehrsunfall

Kevelaer (ots)

Insgesamt vier Verletzte forderte am Dienstag, 18.08.2020, ein Verkehrsunfall im Ortsteil Kervenheim. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin aus Kevelaer war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Opel Zafira auf der Schloss-Wissener-Straße unterwegs und wollte nach links in die Winnekendonker Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie nahezu frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 22-jährigen Autofahrers aus Kevelaer, der aus Richtung Autobahn in Richtung Weeze fuhr. Sämtliche Beteiligte, so auch die beiden 4 bzw. 10 Jahre alten Kinder aus dem Opel der Frau wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. (SI)

