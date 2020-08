Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zwei Einbrüche in benachbarte Betriebe

Rees-Haldern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. August 2020) kam es auf der Straße Im Hollerfeld zu gleich zwei Einbrüchen: Unbekannte Täter drangen dort in eine Kfz-Werkstatt ein, indem die das Fenster aus einem Rolltor heraushebelten. Sie durchwühlten alle Schränke in den Räumen und entwendeten unter anderem ein Motorauslesegerät. In den Lagerraum einer nahegelegenen Auto-Waschanlage wurde ebenfalls eingebrochen. Die Täter öffneten zudem die Bedienautomaten der Waschboxen und entwendeten das enthaltene Bargeld. Die Kripo Emmerich bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell