Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

"Doppelte" Unfallflucht geklärt

Bedburg-Hau (ots)

Gleich zwei Verdächtige einer Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Kleve gestern ermittelt. Am Mittwoch, 18.08.2020, waren gegen 16.30 Uhr zwei entgegenkommende Lkw auf der Uedemer Straße in Höhe der Straße Wadtberg mit ihren Außenspiegeln aneinander geraten. Hierbei rissen Spiegelteile eines der Fahrzeuge ab und beschädigten das hinter einem der LKW fahrende Fahrzeug eines 47 Jahre alten Autofahrers aus Bedburg-Hau. Beide Lkw fuhren jedoch einfach weiter. Aufgrund der Angaben des Geschädigten konnten die Beamten beide Unfallfahrer mit ihren Fahrzeugen ausfindig machen. Den einen, einen 21-jährigen Mann aus Bedburg-Hau, trafen sie in seiner Firma in Bedburg-Hau, den anderen, einen 57-jährigen aus Goch, nur 2 Kilometer von der Unfallstelle entfernt bei Ladetätigkeiten in Pfalzdorf an. (SI)

