Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Dachdeckerbetrieb

Kevelaer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 18.08.2020, in die Werkstatt eines Dachdeckerbetriebes auf dem Singendonkskamp im Ortsteil Winnekendonk eingedrungen. Der Besitzer hatte sich am Montag bis ca. 21.00 Uhr in der Werkstatt aufgehalten. Der Einbruch wurde gegen 08.30 Uhr entdeckt. Die Diebe hatten offenbar einen Zaun zum Gelände überwunden und eine Seitentür an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen. Im Gebäude wurde die Tür zu einem weiteren Lager aufgehebelt. Aufgrund der Beute, einer Vielzahl teilweise hochwertiger Elektrowerkzeuge, muss deren Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (SI)

