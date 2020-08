Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 09.08.2020 Herdorf - Friesenhagen - Katzwinkel - Ruhestörungen allgemein

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

Herdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden vom 08.08.2020 >>Korrektur der Schadenshöhe<<

Am Samstag, dem 08.08.2020 gegen 03:20 Uhr, befuhr eine 43 Jahre alte PKW-Fahrerin die Homscheidstraße in Herdorf und beabsichtigte an der Kreuzung Friedrichstraße ihre Fahrt geradeaus weiter fortzusetzten. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 57-jährigen PKW-Fahrerin, die sich auf der Friedrichstraße aus Richtung Glockenfeld kommend befand. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß, trotz Vollbremsung, mit ihrem Renault Twingo in die rechte Fahrzeugseite des Suzuki der 43-Jährigen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Suzuki herumgedreht und mit dem Heck gegen ein Straßenschild geschleudert. Die 57-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom DRK an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. An dem Straßenschild entstand geringer Sachschaden.

Friesenhagen - Führerloser PKW

Am Vormittag des 08.08.2020 hatte sich in der Ortslage Friesenhagen ein PKW selbständig gemacht. Der in einer etwas abschüssigen Hofeinfahrt, neben einer Garage oberhalb des Rathausweges, abgestellte PKW einer 38-Jährigen rollte aus bislang unbekannten Gründen rückwärts. Dabei querte der PKW den Rathausweg, durchbrach eine Hecke und rollte die dahinterliegende Böschung hinab über die querverlaufende Hauptstraße, L280. Das Fahrzeug setzte sodann seine Fahrt fort, touchierte einen Baum und kam etwa nach weiteren 100 Metern über eine Wiesenfläche schließlich mit dem Heck im Wisserbach zum Stehen. Das Fahrzeug wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Friesenhagen und einem Abschleppdienst geborgen. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte liefen keine Betriebsstoffe aus.

Es dürfte glücklichen Umständen zu verdanken sein, dass bei der Alleinfahrt des PKW niemand zu Schaden gekommen ist. An dem PKW entstand allerdings augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 - 10.000 Euro.

Katzwinkel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 09.08.2020 gegen 00:20 Uhr ereignete sich in der Knappenstraße in Katzwinkel ein Verkehrsunfall, wobei sich die 58 Jahre alte Fahrerin eines PKW Nissan leichte Verletzungen zuzog. Sie hatte mit ihrem PKW die Knappenstraße befahren und war infolge Unachtsamkeit auf einen, am Straßenrand abgestellten, Lieferwagen aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Herdorf - Beschädigung einer Baustellenampel

In der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Baustellenampel in Herdorf in der Schneiderstraße. Die Ampel wurde vermutlich durch Gegenschlagen mit einem Gegenstand beschädigt, wobei u. a. die Beleuchtungseinheit zu Bruch ging und die Anlage daher nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741 -926 -0

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf - Ruhestörungen

Die lauen Temperaturen in der vergangenen Nacht luden wiederum zahlreiche Bürger förmlich dazu ein private Feierlichkeiten zu veranstalten. Leider resultierten daraus etliche polizeiliche Einsätze aufgrund überlauter Musik, wodurch sich vereinzelte Anwohner in der Nachtruhe gestört fühlten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mehr Toleranz und Rücksichtnahme auf beiden Seiten. Ein Gespräch mit der Nachbarschaft kann auch schon im Vorfeld förderlich sein.

