Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl

Petersberg - In der Zeit von Montag (20.04.) bis Dienstag (28.04.) stahlen Unbekannte einen Roller der Marke MBK-Yamaha in der Hövelstraße. Am Dienstagabend wurde dieser dann mit fehlender Frontverkleidung in der Straße "Am Ziegelberg" aufgefunden. Zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

