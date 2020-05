POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfall mit Flucht, Bebra, Bismarckstraße 12, Parkplatz "das be", 30.04.20, zw. 08:00 Uhr u. 13:45 Uhr Bislang unbekannter PKW Fahrer beschädigte den vor dem Jobcenter geparkten PKW einer 45-jährigen Frau aus Friedewald an der hinteren linken Stoßstange. Der Unfallverursacher (wahrscheinlich mit rotem PKW) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 1500,- Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Verkehrsunfall Sachschaden, Gem. Bebra-Iba, L 3250, km 6,250, 30.04.20, 17:35 h 61-jähriger PKW Fahrer aus Nentershausen befuhr mit seinem PKW die L 3250 von Bebra kommend in Richtung Nentershausen-Triesch. In Höhe km 6,250 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie die Bankette. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1700,-EUR

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Gem. Rotenburga.d.Fulda, K 60, km 6,850, 30.04.2020, 17:45 h 32-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Motorrad die K50 aus Richtung Erkshausen in Richtung Rittershain. In Höhe km 6,85 kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Bankette hinunter. Hierbei verletzte er sich leicht, am Motorrad entstand Sachschaden.

