POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Firmengebäude - Unfälle

Hüttlingen: Unfall beim Abbiegen

Als am Dienstagabend der 29-jährige Lenker eines landwirtschaftlichen Gespanns gegen 20.50 Uhr von der K 3236 aus Sulzdorf kommend in Fahrtrichtung Hüttlingen nach links in einen angrenzenden Feldweg abbiegen wollte, wurde er von einem nachfolgenden 23-jährige BMW-Lenker überholt, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Pkw kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Westhausen: Auffahrunfall

Am Dienstag kam es auf der B 29 in Fahrtrichtung Westhausen, kurz vor der Abzweigung zur B 290, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 60-jähriger Skoda-Lenker war aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug eines 51-jährigen Ford-Lenkers aufgefahren und hatte diesen noch auf einen VW Golf aufgeschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

Wasseralfingen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Ellwanger Straße kollidierte am Dienstag gegen 16.50 Uhr ein 83-jähriger Mercedes-Lenker mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden 74-jährigen Roller-Lenker. Dieser stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Firmengebäude

Am frühen Mittwochmorgen drangen Unbekannte gegen 1.30 Uhr an der Gebäuderückseite in ein Firmengebäude in der Lorcher Straße ein. Hier hebelten sie zwei Türen zwischen Werkstatt und Verwaltungsgebäude auf und begaben sich in Richtung der Schließfächer. Als sie die sehr massiven Schließfächer im Eingangsbereich bemerkten, verließen sie das Objekt wieder, vermutlich auch durch einen ausgelösten Signalgeber. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

