Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist belästigte junge Frau - Reifen zerstochen - Wäschetrockner löste Feuerwehreinsatz aus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Am Steuer eingeschlafen

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 4.15 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Nach dem Kappelbergtunnel kam er vermutlich infolge Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste wegen ausgetretenen Betriebsstoffe gereinigt werden. Aus kam hierbei zu Verkehrsbehinderungen.

Schorndorf: Fahrradfahrer verletzt

Der Fahrer eines Klein-Lkw bog am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Feuerseestraße nach links in ein Grundstück ab und querte dazu einen Radweg. Der entgegenkommende Radler musste wegen des abbiegenden Lkw stark abbremsen und stürzte. Er prallte noch gegen das Fahrzeug und verletzte sich dabei. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und medizinisch versorgt.

Backnang: Exhibitionist belästigte junge Frau

Eine 18-jährige Frau war am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Ludwig-Richter-Straße unterwegs, als sie von einem Jungen angesprochen wurde. Dieser zog dann plötzlich seine Hose herunter und entblößte sich. Danach ging der Junge weiter. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Er wird zwischen 11 und 14 Jahre geschätzt, war ca. 145 cm groß, hatte hellblonde Haare, korpulent und er sprach akzentfrei Deutsch. Der Junge war mit einem City-Roller unterwegs und trug T-Shirt und eine knielange Hose. Hinweise auf den Jungen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwochabend wurde auf dem Parkplatz bei der Rundsporthalle in der Beinsteiner Straße ein Mercedes beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Zerstochene Reifen

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurden an drei Pkw jeweils zwei Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren Im Sämann abgestellt. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422.

Schwaikheim: Auffahrunfall

Rund 8000 Euro Schaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich Mittwochnachmittag auf der K1850 ereignete. Ein 36-jähriger VW-Fahrer war gegen 16.45 Uhr in Richtung Korb unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 55 Jahre alte Renault-Lenkerin aufgrund eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens abbremste und fuhr auf.

Winnenden: Verrauchte Wohnung

Ein Defekt an einem Wäschetrockner war der Auslöser für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag in der Ringstraße. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.45 Uhr durch Anwohner alarmiert, die auf die starke Rauchentwicklung in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden waren. Durch den Defekt hatte sich die Wäsche im Trockner entzündet. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell