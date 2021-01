Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Trickdiebstahl auf Supermarkparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Von einem bislang unbekannten Täter wurde ein 70 Jahre alter Mann am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Steinbeisstraße angesprochen und gebeten, ihm eine 1 Euro Münze zu wechseln. Als der Geschädigte deshalb in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff der Mann unbemerkt in die Geldbörse und entwendete dabei drei 50 Euro Scheine. Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Tankstelle. Er war etwa 40 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke. Er sprach gebrochen deutsch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07144 82306-0 beim Polizeiposten Steinheim an der Murr zu melden.

