Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Heizstrahler setzt Wohnung in Brand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 23:45 Uhr kam es, mutmaßlich aufgrund eines unsachgemäß aufgestellten Heizstrahlers, zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Kolpingweg. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Einsatzkräfte der Polizei das Gebäude evakuieren. Die 26 Personen wurden in der Stadthalle versorgt und betreut. Die Feuerwehr Weil der Stadt, die mit elf Fahrzeugen und 53 Wehrleuten im Einsatz war, bekam den Brand schnell unter Kontrolle, sodass das Feuer nicht auf die angrenzenden Wohnungen übergreifen konnte. Die beiden 52 und 24 Jahre alten Bewohnerinnen der betroffenen Wohnung wurden durch den Brand leicht verletzt, eine von ihnen musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Zudem erlitten zwei Polizeibeamte eine leichte Rauchgasintoxikation, auch sie wurden ambulant im Klinikum behandelt und mussten ihren Dienst frühzeitig beenden. Die Wohnung war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr und vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg waren zehn Fahrzeuge und 16 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes am Einsatzort.

