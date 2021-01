Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall mit 16.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen nicht mehr fahrbereiten Skoda und einen Gesamtsachschaden von etwa 16.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Freitag gegen 07.40 Uhr in der Hindenburgstraße in Bondorf ereignete. Ein 58 Jahre alter VW-Lenker befuhr die Pfarrgasse in Richtung der Hindenburgstraße. Im Kreuzungsbereich übersah er mutmaßlich eine in der Hindenburgstraße fahrende 39-Jährige mit ihrem Skoda und nahm der Frau, die von rechts kam, die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde der VW im weiteren Verlauf auf einen 42 Jahre alten Mercedes-Fahrer geschoben, der aus der Grabenstraße herausfuhr. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

