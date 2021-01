Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Feuerwehreinsatz in der Pfarrstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war am Freitag gegen 09.20 Uhr in der Pfarrstraße in Bietigheim-Bissingen im Einsatz, nachdem es dort zu einem Brand gekommen war. Ein Sterilisator für Babyflaschen fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten ausrückte, konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

