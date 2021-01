Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Exhibitionist aufgetreten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Strombergstraße in Bönnigheim entblößte sich ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag gegen 23:50 Uhr und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Mann war einer Zeugin aufgefallen. Als diese den Tatverdächtigen ansprach, entfernte er sich in Richtung eines Fußwegs zur Freudentaler Straße.

Personenbeschreibung: etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, trug eine dunkle Winterjacke, Bluejeans und dunkle Schuhe.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der zentralen Rufnummer 0800 1100225.

