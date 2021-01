Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und 07.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Brauereistraße in Magstadt ereignete. Der Fahrer eines Peugeot stellte sein Fahrzeug neben einen VW Käfer älteren Baujahres ab. Als der Lenker des Peugeot wenig später zurückkam, befand sich der VW nicht mehr vor Ort. Am Peugeot entdeckte der Fahrer jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro auf der Beifahrerseite, wo der VW zuvor abgestellt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

