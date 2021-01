Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: Unfall im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich kurz nach 13.00 Uhr im Engelbergtunnel zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach ein Unfall, bei dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 57 Jahre alter Sattelzuglenker, der die Überleitung aus Richtung Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Heilbronn befuhr, wollte im Engelbergtunnel nach rechts wechseln. Vermutlich übersah er hierbei einen 67 Jahre alten VW-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. Der VW drehte sich in der Folge vor den Sattelzug und schleuderte anschließen weiter nach links. Auf dieser Spur befand sich ein 31-Jähriger, der ebenfalls in einem VW saß. Dieser versuchte durch Abbremsen eine Kollision mit dem schleudernden VW zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Mehrere Fahrzeuge, die sich wiederum hinter dem VW befanden, bremsten hierauf ab. Ein 45 Jahre alter Peugeot-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und prallte in das Heck seines Vordermannes, ein 32 Jahre alten Audi-Fahrer. Da alle Fahrzeuge fahrbereit blieben, konnte die Unfallaufnahme auf einem nahegelegenen Parkplatz durchgeführt werden. Der entstandene Rückstau von rund sechs Kilometern Länge, löste sich im Zuge dessen zügig auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.

