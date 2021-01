Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Ensingen: Unbekannte stehlen Werbebanner

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Ensingen an den Ortseingängen aus Richtung Illingen, Horrheim und Kleinglattbach die dort angebrachten Werbebanner zur Ankündigung des 950-jährigen Ortsjubiläums gestohlen. Die 200 x 50 cm großen Banner haben einen Wert von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell