Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall auf der K 1057 führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich war ein gesundheitliches Problem ursächlich für einen Unfall, der sich am Donnerstag gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße 1057 kurz vor Schönaich ereignete. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Sprinter, an dem sich ein Anhänger befand, in Richtung Schönaich. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Die K 1057 wurde im weiteren Verlauf gesperrt. Der 58 Jahre alte Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In wie weit er sich beim Unfall Verletzungen zuzog, ist derzeit noch nicht bekannt. Da sich der Anhänger durch den Aufprall mit dem Sprinter verkeilte, konnte das Gespann bislang nicht abgeschleppt werden. Das Technische Hilfswerk wird nun hinzugezogen, um die beiden Fahrzeuge unter Zuhilfenahme von elektronischen Werkzeugen zu trennen. Die Bergung dauert somit weiter an. Während der Bergemaßnahmen muss die K 1057 weiter gesperrt bleiben Stand 16.02 Uhr). Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

